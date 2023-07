Tijjani Reijnders e il Milan, si può fare: nonostante la prima offerta da 18 milioni sia stata rifiutata dall'AZ Alkmaar, il Milan non ha mollato la presa sul nazionale olandese, richiesto espressamente dal tecnico Stefano Pioli, e gli intermediari sono al lavoro in tandem con il club rossonero per cercare di ridurre la distanza tra domanda e offerta.



SCONTICINO - L'AZ ha sempre ribadito con fermezza che servono 25 milioni di euro tutto compreso per l'acquisto di Reijnders: una cifra che il Milan sta tentando di abbassare servendosi di alcuni espedienti, come bonus facilmente raggiungibili nel contesto di un'offerta da 22/23 milioni di euro che potrebbe presto rivelarsi vincente.



OBIETTIVO - 24 anni, 185 cm di altezza, contratto attuale fino al 2027: Reijnders è un centrocampista a tuttotondo, da molti accostato a Koopmeiners anche per la propensione al tiro: chissà che i due non possano ritrovarsi come avversari in Serie A. L'arrivo di Tijjani è prioritario per i rossoneri, nei prossimi giorni si entra nel vivo della trattativa.