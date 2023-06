"Per me è un talento, dove va segna e fa il fenomeno, è un piacere vederlo. Ma dovete chiedere al Milan".è il nome più caldo del momento e non può fare a meno di parlarne nemmeno una procuratrice di grido come, intercettata da Emanuele Tramacere di Calciomercato.com a margine dell'evento legato al Golden Boy. Il gol realizzato ieri con la Turchia ha solo aumentato i riflettori sul classe 2005 del Fenerbahce, già oggetto del desiderio dei top club europei., lo ha evidenziato anche Pimenta pur non essendo agente del giovane fantasista. E proprio il dettaglio sulla sua procura arrichisce di ostacoli la corsa a Guler.- I rossoneri stanno cercando un nuovo trequartista con l'uscita dimesso sul mercato e, al lavoro sul suo profilo. Le difficoltà non mancano, per la concorrenza e per quellache ilsta provando a cancellare o aumentare trattando il rinnovo del contratto, oggi in scadenza nel 2025. E tra le difficoltà c'è anche il fattore procura, come abbiamo detto.. Anche perché, riferisce la stampa turca, Arda e il papàma preferirebbero consentire al club di Istanbul di incassare una cifra superiore.- Ostacoli su ostacoli, ma il Milan non molla la pista Guler e prosegue il lavoro di Moncada e Furlani. Che nel frattempo si sono mossi su tavoli paralleli e hanno virtualmente bloccato un altro profilo per la trequarti., 18enne argentino libero dopo la scadenza del contratto con la Lazio e seguito dalla LIAN Sports Group, dunque da quelcon cui il Diavolo ha un discorso aperto anche per il futuro die chiudere un accordo in tempi brevi non sarebbe un problema. Non c'è fretta però, i rossoneri vogliono valutare ogni situazione, compresa quella relativa all'operazione, in campo oggi con il Giappone contro il Perù e per il quale c'è già un'intesa messa solo in stand-by da questioni burocratiche.