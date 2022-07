Il nuovo acquisto del Milan Divock Origi si allenerà a parte da domani per i prossimi 10 giorni, per recuperare del tutto dall’infortunio muscolare patito nel finale di stagione con il Liverpool.



UFFICIALITA' A BREVE - L'ufficialità dell'arrivo dell'attaccante belga in rossonero è prevista per i prossimi giorni: il classe 1995 di Ostenda non si è presentato al raduno di oggi in accordo col club, per alcuni motivi burocratici. Ora dovrà recuperare al meglio per l'inizio di stagione e le prime amichevoli di Pioli e i suoi.