Brutte notizie per il Milan:. Il belga, che dove partire titolare per dare riposo a Olivier Giroud, sarà costretto a guardare dalla tv i suoi compagni. Oltre a Ibrahimovic e Origi, non sono partiti né Ante Rebic né Rade Krunic ancora fermi ai box per problemi fisici. L'ex giocatore del Liverpool è in dubbio per la sfida di mercoledì in Champions League contro la Dinamo Zagabria.