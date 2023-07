Vuole restare.con il quale si sente in debito. Arrivato dal Liverpool la scorsa estate a parametro zero, l'attaccante belga sa di aver fatto troppo poco, i 2 gol in 36 partite tra campionato e coppe, per un totale di 1186 minuti giocati, sono un bilancio insufficiente per giustificare la fiducia di Maldini e Massara.soprattutto dall'Arabia Saudita e dalla Turchia.Il Milan al momento non considera Origi una risorsa per la prossima stagione, non a caso ha provato a offrire il suo cartellino al West Ham, in una possibile trattativa per arrivare a Gianluca Scamacca.Cederlo avrebbe un vantaggio sportivo e, soprattutto, economico:5,24 milioni di euro lordi, fino al 2026. Tanti, troppi per un profilo che ha dato troppo.ora che i problemi fisici sono alle spalle, che può fare la preparazione con il resto del gruppo (l'anno scorso è arrivato infortunato, ha iniziato a lavorare con i compagni ad agosto), è convinto di potersi giocarsi le sue carte. E di dimostrare di essere da Milan.La scelta di Origi di non muoversi, insieme alla difficoltà nel cedere Messias e Rebic, cambia il mercato del Milan, che. Furlani e Moncada non possono fare il passo più lungo della gamba, senza uscite in avanti non possono arrivare i rinforzi desiderati. Il budget, rimpolpato dalla cessione di Tonali, al momento è soprattutto per il centrocampo, dove la coperta è corta.