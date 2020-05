. Così, Filippo, in una delle sue dirette Instagram, ricorda quel periodo, di 8 anni fa, quando con un gol al, su assist di Clarence Seedorf, si congedò da San Siro e dal. Un gol sotto la, la sua, che esultava urlando e commuovendosi, proprio come il numero 9 rossonero in campo, un ragazzino di 39 anni. Il tutto sulle note del tormentone "Oioioi, oioioioi, Pippo Inzaghi segna per noi". Se per SuperPippo sono state settimane dure quelle dell'estate 2012, per il Milan sono stati anni duri, durissimi, gli ultimi 8.Inutile stare a fare l'elenco di chi ha provato a indossare l'abito di SuperPippo, da Pato a Piatek, passando per star come Higuain, nessuno è riuscito a invertire la rotta di un maledizione che va avanti da quel 13 maggio 2012. Ora, al Milan, nessuno lo indossa, anche perché Zlatan Ibrahimovic, l'unico con la personalità per poter affrontare questa fida, ha optato per il 21. E in futuro? Il numero 9 è una delle priorità del Milan che verrà.IL PREFERITO - Il preferito è Luka, che di fatto, in carriera, il 9 lo ha indossato solo alla Stella Rossa tra il 2014 e il 2016, ma il mestiere è quello: provare a fare gol. Al Benfica il 35, all'Eintracht l'8, al Real il 18, Luka Jovic può essere il prossimo 9 del Milan: è il preferito dai rossoneri, dalla dirigenza, per età e avvenire, e da Rangnick, per qualità tecniche. Non sarà facile trattare col, per questo si valutano anche la alternative, in quello che sarà un vero e proprio casting: c'ènei radar, che ha la 99 ma è comunque un 99, anche se la strada è dura, visto l'interesse della Juventus e di tanti altri club; c'èdell'AZ, 19 anni, 9 vero, in campo e sulle spalle. 3 nomi, per il momento, per l'attacco del Milan.