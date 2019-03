Parla Piatek. No, non Krzysztof, l'attaccante del Milan, ma Wladislaw, il papà del numero 19 rossonero. E lo fa a Sportweek, raccontando la storia dell'ex Genoa: "E' un ragazzo regolare, più energico degli altri... ma un buon ragazzo". A 17 anni la chiamata del Lubin, Serie A polacca: "Era la prima volta che usciva di casa, si sarebbe potuto distrarre, fare tante cavolate. Viveva da solo e tutti gli dicevano che era forte: se non avesse avuto grande disciplina si sarebbe perso. E a insegnarli la disciplina ho provveduto io. Gli ho sempre ripetuto: "Hai tanta energia ma cerca di avere rispetto per chi ti guarda"".



UN PASSO ALLA VOLTA - "Facendo un passo alla volta ha acquisito forza e consapevolezza, arrivando in Italia al momento giusto. Il Cracovia, pur non essendo la squadra della capitale, è forse quella in cui più di ogni altra si rispecchia lo spirito nazionale polacco. Vestire quella maglia ti tempra, ti fortifica. Una volta, in allenamento, lo schierarono tutta la settimana con la squadra riserve. Lui non diceva niente. Alla domenica lo misero in campo a sorpresa: il Cracovia vinse 2-1 con una sua doppietta".



SUL MILAN - "Oggi vuole portare il Milan in Champions; poi, alla scadenza del suo contratto quadriennale, nel 2023, si vedrà. Krzysztof vede il cambiamento come indispensabile per il suo processo di crescita. Ma se il Milan saprà stargli al passo, crescendo insieme a lui, diventa impossibile dire se e quando le loro strade si divideranno".