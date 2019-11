Lucas Paquetà, centrocampista del Milan, ha rilasciato varie dichiarazioni sul Match Program. Qui le sue parole.



Paquetà e Milano: "Qui mi piace molto, Milano è una città tranquilla. Vivo con mia moglie, i miei genitori abitano vicino a noi. Adoro questa città, sono felice".



La cucina italiana: "Sono un grande fan del risotto".



Il tempo libero: "Spesso sto a casa. Esco a cena o per una passeggiata in città con mia moglie e i miei genitori perché è bello avere del tempo libero, ma sono un professionista e prima viene il lavoro".



Pioli: "Parliamo molto francamente. Questo fa la differenza perché è importante che un allenatore ti dica dove e cosa puoi migliorare, per questo sono molto contento di lavorare con lui. Sto migliorando come calciatore, sento di fare meglio di partita in partita, lo spero".



Il Milan: "Siamo in una situazione difficile. Abbiamo vinto ma non possiamo solo accontentarci del quarto posto. Il Milan deve puntare a vincere, lottare per il titolo, trofei importanti. Tornare in Champions è il nostro obiettivo e faremo di tutto per farcela".