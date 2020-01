Poco meno di un anno fa, il 12 gennaio dell'anno scorso, Lucas Paquetà esordiva con la maglia del Milan nella trasferta di Coppa Italia contro la Sampdoria. Proprio la Doria è stata l'ultimo avversario del Milan, in una gara che ha sancito l'ennesima panchina per il brasiliano. L'ultima apparizione dal 1' risale al 23 novembre, nell'1-1 casalingo contro il Napoli. Idee chiare e decise da parte di Stefano Pioli, che lo considera ormai una seconda scelta. Non lo nasconde il tecnico rossonero, che in conferenza stampa ha spiegato: "In questo momento non è nelle mie scelte per i titolari, ma non è fuori dal progetto". Parole di circostanza ma nemmeno troppo diplomatiche: dopo un anno italiano, Lucas è una riserva.



MERCATO E NUOVE IDEE - Una riserva di lusso, pronta tuttavia a sbocciare. Eh già, perchè la 10 del Brasile non è un caso e lo sa bene anche Leonardo. Lo stesso Leonardo che l'anno scorso ha scommesso investendo 35 milioni di euro per strapparlo al Flamengo e che oggi, da dirigente del PSG, insiste per averlo. L'offerta è ancora lontana dalle richieste rossonere, ma la continua panchina potrebbe svolgere un ruolo importante. Pioli, dal canto suo, studia e riflette su come ridargli ossigeno e linfa vitale: "Può fare l'esterno nel 4-4-2, è un ottimo giocatore". Basterà per farlo rinascere?