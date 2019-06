Dal ritiro della nazionale brasiliana, ha parlato il centrocampista del Milan Lucas Paquetà: "Gattuso? Lavorare con lui è stata un’esperienza meravigliosa, ho ricevuto da lui supporto totale e mi ha aiutato nell’adattamento alla Serie A. Quello che ha fatto in allenamento, nello spogliatoio, il modo in cui ti considera, è qualcosa di indescrivibile. Volendo o no, il calcio in Italia è più tattico e si gioca di più senza palla, ma con l’aiuto di Gattuso mi sono adattato bene capendo cosa volesse da me: qualcosa di diverso da ciò che facevo nel Flamengo, dove avevo altri compiti. Certo la posizione in cui gioco in nazionale, da trequartista, è quella che preferisco. In ogni caso, io so che posso dare di più, al Milan e al Brasile, e tenterò sempre di farlo. Sono felice di ciò che già sono, ma non mi basta".