Lucas Paquetà sta provando a mettere in difficoltà Giampaolo per una maglia da titolare. Il centrocampista del Milan era rientrato nei convocati già nella sfida contro la Fiorentina e il brasiliano ha tutta l'intenzione del mondo di imporsi anche con l'allenatore abruzzese per una maglia da titolare a Genova, dopo la tensione per quel "brasilianeggia" che non piace al mister.