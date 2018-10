Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, parla a Milan Tv alla vigilia della sfida contro il Betis in Europa League: "Una squadra che fa il 65% di possesso, una squadra che sta avendo la media del 62% a partita di possesso, fa fatica a segnare ma è una squadra che ti fa correre tanto, non perde mai il pallone. Domani serve una grande prestazione".



SUL MOMENTO - "Quante ne ho sentite, quasi 500 partite con questa maglia, venivo da grandi prestazione ne sbagliavo due e dicevano che dovevo andare via, che non valevo nulla. Bisogna lavorare con serietà e tranquillità, in questo momento abbiamo bisogno di tranquillità e di unità. E' normale che dopo un derby brucia, specialmente per come lo abbiamo perso, ma bisogna guardare avanti e onorare i colori di questa società".