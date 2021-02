Il Milan è primo in classifica, si appresta ad affrontare la trasferta di sabato a La Spezia, contro la squadra di Italiano, per tenersi stretta la vetta. E da Milanello, dove Pioli prepara il match, parla Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, a Sky Sport: "Mi sento veramente milanese. Sono arrivato al Milan perché ho un sogno. Voglio far parte del ritorno di questo club in alto. Voglio un Milan moderno e progressista, siamo all’inizio del percorso. Ibrahimovic è l'eccezione a tutte le regole, sempre. Stefano Pioli è un uomo intelligente e profondo. L’unità di squadra è fondamentale. Io mi sento un tifoso del Milan". Questa un'anticipazione, in serata la chiacchierata integrale.