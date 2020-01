Zlatan Ibrahimovic, nuovo attaccante del Milan, parla a Milan Tv di questo suo secondo capitolo in rossonero pronto a partire: "La numero 21? E' il numero che ha scelto mio figlio grande. Ho fatto vedere tutti i numeri che erano disponibili ed è stato scelto il 21".



OBIETTIVI - "Aiutare il club e la squadra a migliorare la situazione. Individualmente fare il meglio possibile".



I MESSAGGI RICEVUTI - "Tutti contenti, mi mandano le congratulazioni. E' finalmente ufficiale".



I RICORDI AL MILAN - "Il ricordo? Tanti belli, positivi. Un grande club, una grande squadra e un grande San Siro".



CHE FIGLIO ERA E CHE PADRE E' - "Il figlio era come il papà di oggi: tanta fame, tanta voglia e tanta fiducia in se stesso".



SU MALDINI E BOBAN - "Maldini e Boban? In due, tre settimane ho parlato più con loro che con mia moglie. Però tutto è andato bene perché sono qua".



HAI MAI AVUTO PAURA? - "No. A che livello è lo Zlatanometro? 200".