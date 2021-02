A tutto campo. Il centrocampista del Milan Franck Kessie si confessa a La Gazzetta dello Sport. Tra i tanti argomenti affrontati anche quello relativo al suo soprannome, 'Presidente': "​Mi hanno detto che non si poteva e ho risposto, che problema c’è? Sono il nuovo a.d.del Milan. A me piacciono gli scherzi. Logicamente so di non essere un presidente"."Non sono preoccupato. Mancano ancora tante partite. E sembra che ci siano tante difficoltà, maSiamo un gruppo che è cresciuto nelle difficoltà, lavoriamo sodo e crediamo nello scudetto. In Italia, ormai lo sanno tutti, puoi vincere contro la prima e perdere con l’ultima in classifica. Fasciarsi la testa non serve"."Da un punto di vista tecnico è insuperabile e come compagno ti dà sempre qualcosa in più. Ci mette sempre la faccia, non succede spesso di trovare campioni con questa personalità.