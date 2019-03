Lucas Paquetà, centrocampista del Milan e del Brasile, in gol nel pareggio contro Panama ieri, con la 10 sulle spalle, parla dopo l'1-1 con la Seleçao: "​Kakà è stato il migliore al mondo, ha fatto la sua strada e io farò la mia. Sono all’inizio del mio viaggio, a Milano l’obiettivo è tornare in Champions e un allenatore eccellente come Gattuso ci motiva a raggiungerlo" le sue parole riportate da la Gazzetta dello Sport.