Paolo Scaroni, presidente del Milan, parla a Tuttosport a margine di un evento tenutosi a Vicenza nella giornata di ieri: “Milan-Juve? Sarà una grande partita ma anche un super evento sportivo, tra due squadre che hanno scritto la storia del calcio italiano. Scenderanno in campo per vincere, prevedo spettacolo. Un match aperto a tutti i risultati. Lo vivrò con emozione ma anche con un peso sullo stomaco: è bello fare il presidente ma si soffre troppo. Quasi preferirei che rinviassero la partita... Scherzi a parte, sono convinto che i nostri ragazzi daranno il massimo".



SUI SINGOLI - "Higuain contro CR7? Mi auguro che Gonzalo giochi, si è allenato in gruppo. Sono due grandissimi campioni che vivono per il gol. Stiamo vivendo un momento difficile a causa degli infortuni, dobbiamo stringere i denti. Abbiamo però dimostrato grande cuore e voglia di vincere. Gattuso? Lo vedo bene, è un uomo che si sta dedicando totalmente al Milan e ha trasmesso la sua grinta alla squadra”.