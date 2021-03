, terzino sinistro del, si racconta a Sportweek, che uscirà domani in edicola, insieme alla fidanzata Zoe. Questa un'anticipazione di quanto dichiarato dal francese, ai box con loper un infortunio, che ricorda l'infanzia, non semplice, col fratello, ora al: "Quando eravamo piccoli non avevamo i soldi e abbiamo lavorato tanto io e Lucas per arrivare sin qui. Ora siamo felici, nostra madre è tutto, saremo insieme hasta la muerte"."Milano è bellissima, ma la nostra family ha bisogno di spazio e io amo star tranquillo". La family sono i 4 cani "migliori di tante persone" dice Theo. E quali sono gli obiettivi: scudetto o Europa? Qui risponde: "Lui vuole sempre tutto!".