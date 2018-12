Milan-Parma, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A, è diretta dall'arbitro Calvarese di Teramo, assistito dagli addizionali Longo e Galetto. Il VAR è Valeri, l'AVAR Peretti. Ecco tutti gli episodi salienti della partita rivisitati dalla nostra moviola.





38' CONTATTO BARILLA'-KESSIE, SI GIOCA: il centrocampista del Parma cerca e trova l'anticipo in area di rigore, colpendo solo la palla. Calvarese non interviene e il VAR certifica la bontà della sua scelta.



53' TOCCO DI MANO DI BARILLA', NIENTE RIGORE: proteste del Milan per un tocco con la mano di Barillà dentro l'area di rigore sul cross teso di Calabria, Calvarese (di comune accordo col VAR) non ravvisa gli estremi per il penalty.



55' GOL DI CUTRONE, NIENTE FUORIGIOCO: il VAR interviene per valutare la posizione di Calhanoglu sulla traiettoria del tiro al volo di Cutrone e la giudica ininfluente, nonostante il turco provi a spostarsi per non intercettare il pallone. Qualche dubbio.



61' MANI DI BASTONI, RIGORE PER IL MILAN: sul cross di Calhanoglu, il difensore del Parma interviene con le mani staccate dal corpo anticipando Cutrone e, dopo essersi consultato col VAR, Calvarese accorda il calcio di rigore.