Bonucci e il Milan potrebbero già salutarsi dopo appena un anno. Arrivato con il simbolo del nuovo corso dei rossoneri la scorsa estate, il difensore della Nazionale ha fatto sapere di voler tornare alla Juventus. Con l'addio di Bonucci sempre più vicino, in casa Milan è già partito il totocapitano.Un nuovo leader per guidare il gruppo in quella che dovrà essere la stagione della rinascita. Secondo La Gazzetta dello Sport, in lizza ci sarebbero Alessio Romagnoli, fresco di rinnovo, e Giacomo Bonaventura. L'ex difensore della Roma è uno dei più amati dalla tifoseria, come testimonia l'hashtag lanciato su Twitter (#Romagnolicapitano), mentre il centrocampista marchigiano è considerato uno dei più esperti.Difficile immaginare Donnarumma con la fascia al braccio dopo il lungo e difficile rinnovo, che gli ha fatto perdere consensi all'interno della tifoseria. In calo anche le quotazioni di Biglia, che dopo una stagione in chiaro scuro dovrà guadagnarsi sul campo la fiducia dell'ambiente.