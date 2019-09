Partenza a rilento per Marco Giampaolo. Non è una novità, però, in casa Milan. Come ricorda il Corriere dello Sport, infatti, solo Clarence Seedorf e Filippo Inzaghi partirono meglio: sette punti nelle prime quattro partite per l'olandese, così come per Superpippo. Mihajlovic, invece, nel 2015/16 si fermò a 6, proprio come l'allenatore abruzzese.



Meglio di Massimiliano Allegri, nel suo primo anno rossonero. Sì, l'anno dello scudetto, il Milan, con Ibra, Robinho, Thiago Silva, Pato e compagnia, ottenne 5 punti su 12, vincendo solo con il Lecce, perdendo a Cesena e pareggiando con Lazio e Catania. Gattuso, invece, fece peggio: pareggio a Benevento, vittoria col Bologna e due ko con Verona e Atalanta. Vincenzo Montella, invece, collezionò 6 punti, come Giampaolo. Che ora, però, è chiamato a risalire la china già dalla sfida contro il Torino.