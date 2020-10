Uno spettacolo. Hakan Calhanoglu è diventato l'architetto del Milan di Stefano Pioli. Hakan è così: vede corridoi che gli altri calciatori nemmeno pensano. Come nel derby, quando ha servito un filtrante con i tempi giusti a Ibrahimovic, abbattuto poi in area da Kolarov. Sta giocando da top player e si aspetta un contratto da top player. Al momento non c'è ancora l'accordo con il club rossonero ma in settimana potrebbero arrivare novità molto importanti.



SUMMIT IN AGENDAV- Il Milan non può correre il rischio di perdere il nazionale turco a parametro il prossimo 30 giugno. La prima richiesta è stata sui 5 milioni di euro, Frederic Massara e Paolo Maldini hanno un budget più basso considerando quelli che sono i parametri dettati da Elliott per quanto concerne il salariale. Servirà un nuovo incontro con l'agente dell'ex Bayer Leverkusen per cercare di trovare un'intesa. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, è previsto un nuovo contatto tra le parti nei prossimi 3/4 giorni. i tifosi rossoneri incrociano le dita e sperano di vedere Hakan Calhanoglu a San Siro anche nella prossima stagione.