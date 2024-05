“E per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale”. Cesare Cremonini pubblicava questo successo musicale dal titolo buon viaggio nel marzo del 2015 quandoLa strada da fare è ancora tanta, qualche piccolo intoppo nellac’è stato ma ora il finale, almeno questo primo capitolo, può essere dolcissimo per tutti, Milan in primis.

probabilmente il primo passo verso la fase più operativa della negoziazione. Le parti sono rimaste in costante contatto anche nelle ultime ore eL’accordo é stato trovato in linea di massima, vanno definiti dei dettagli importanti. Dal club filtra cautela fino a quando non arriva il momento delle firme, previste per gli inizi di luglio, di Camarda sul primo contratto da professionista.

Il Milan e Camarda avevano già raggiunto una base di accordo diversi mesi fa poi non concretizzato per tutta una serie di motivi ( di rapporti, economici e progettuali). Ecco perché la prudenza del club rossonero può essere giustificata.di cui Francesco sarà uno dei punti di forza. Prima però la strada da percorrere porta all’appuntamento di luglio con un contratto da firmare per scongiurare il