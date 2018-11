Non solo la paura in campo per la rimonta del Dudelange che per poco non costava un brutto scherzo a Gattuso e i suoi. Il Milan è in apprensione per le condizioni di Timouè Bakayoko, uscito malconcio dalla sfida con i lussemburghesi.



CONTUSIONE ALLA CAVIGLIA - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, per l'ex Chelsea si tratta di una contusione alla caviglia. Domani verranno fatti nuovi controlli per capire la reale entità dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero. Il francese è a rischio per il lunch-match di domenica prossima contro il Parma a San Siro. Niente di grave invece per Patrick Cutrone: si tratta solo di un taglio alla caviglia, contro gli emiliani ci sarà.