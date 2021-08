Il Milan cerca, da tempo, una terza punta giovane. Si era inserito nella corsa a Kaio Jorge, che però è andato a rinforzare la Juventus, e ora ha messo nel mirino un nuovo obiettivo, come riporta FootMercato: Pietro Pellegri. Il classe 2001 del Monaco, vittima degli infortuni nelle ultime due stagioni, è l'ultima idea di Maldini e Massara per rinforzare il reparto offensivo.



Il Monaco, che lo ha prelevato nel 2018 dal Genoa dopo aver realizzato 3 gol in 10 partite di Serie A, non è riuscito a schierarlo con continuità a causa anche dei tanti problemi fisici, per lo più legati alla pubalgia. 3 presenze il primo anno, 3 presenze e un gol il secondo, 17 la stagione scorsa, con una rete realizzata, contro il Lille di Maignan e un contratto, ora, in scadenza. Aperti alla cessione, i monegaschi attendono offerte. E il Milan è pronto a muoversi: idea prestito, col giocatore che prima dovrebbe rinnovare coi monegaschi. Attese novità a breve, Pellegri svolta rossonera.