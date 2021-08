Il Milan accoglie Pietro Pellegri. Dopo essere arrivato lunedì sera e aver superato le visite mediche nella giornata di ieri, questa mattina l'attaccante italiano classe 2001 ha fatto tappa nella sede del club rossonero per firmare il contratto e poi raggiungere Milanello, dove oggi pomeriggio si allenerà con i suoi nuovi compagni di squadra.



L'ex Genoa arriva dal Monaco in prestito oneroso per 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 6 milioni più un milione di bonus e una percentuale del 15% sulla futura rivendita. Pellegri ha scelto il 64 come numero di maglia.