Tegola pesantissima per il Milan. La stagione di Giacomo Bonaventura è da considerarsi conclusa. Come riportato da Sky Sport, si opererà negli Stati Uniti per la lesione alla cartilagine del ginocchio e starà lontano dai campi circa 7-8 mesi. La decisione è arrivata dopo l’incontro di ieri tra il Milan e l’agente del giocatore, Mino Raiola: intervento a Pittsburgh dal professor Freddie Fu, che l’anno scorso ha operato Zlatan Ibrahimovic, altro assistito di Raiola. Il Milan voleva farla in Belgio dal dottor Martens, ma ha prevalso la volontà del procuratore di far curare Bonaventura da uno dei maggiori specialisti del settore.



L’operazione sarà più complessa di quanto previsto inizialmente perché c’è una microfrattura e lesione della cartilagine del ginocchio che richiederà almeno 7-8 mesi di stop. L’intervento dovrebbe essere effettuato durante la prossima settimana proprio a Pittsburgh. Bonaventura tornerà a disposizione per l’inizio del ritiro della prossima stagione. Milan che dunque dovrà intervenire nel mercato invernale per sostituire il centrocampista.