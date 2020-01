Fabio Borini verso Genova. Come riporta oggi il Corriere della Sera, il jolly in uscita dal Milan sarebbe nel mirino sia della Sampdoria che del Genoa. Classe '91, utilizzato in questa prima parte della stagione solamente in due partite (appena 70 i minuti giocati), Borini dovrebbe essere così il primo a salutare la squadra di Pioli in questa finestra di mercato.