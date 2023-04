Il futuro di Brahim Diaz è un puzzle che il Milan sta provando a sbrogliare, ma che sarà sempre più complicato decifrare. Non esiste alcun accordo scritto con il Real Madrid per il diritto di riscatto e, quindi, ci si dovrà sedere attorno a un tavolo con le Merengues per provare a trattenerlo a Milano scontrandosi sia con la loro volontà di riportarlo a Madrid, sia con la possibilità di rivenderlo immediatamente dopo a cifre molto più alte. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, anche l'Arsenal si sta interessando al futuro del fantasista.