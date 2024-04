Milan, per Camarda la Premier League deve aspettare: il punto sulla trattativa per il primo contratto da professionista

I tre punti nell’ultimo turno di campionato contro la Juventus portano la sua firma.Tra Nazionale e campionato Primavera l’enfant prodige del Milan non sbaglia un colpo. Testa al campo e a quel pallone che rotola senza farsi distrarre dalle voci che circolano sul suo futuro.. Da mesi le sue prestazioni sono osservate praticamente da tutti, in Italia e all’estero. E sarebbe strano il contrario considerando che Francesco sta battendo record su record: a soli 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, è entrato nella storia del campionato di Serie A come il più giovane esordiente o in quella della Youth League come il marcatore più giovane di sempre.

, ovvero nel club per il quale fa il tifo e che lo ha accolto quando era un bambino.. Un passaggio tanto atteso quanto fondamentale per allontanare le sirene di altri club come il Borussia Dortmund.