Il Milan, in attesa della sentenza Uefa, dovrà far quadrare i conti. Due sono i giocatori che verranno sacrificati sull'altare del bilancio: Suso e Donnarumma. Se per il primo, al momento, non arrivano offerte; per il secondo ci sono due club interessati, il Manchester United e il Paris-Saint Germain. Raiola si muove.