Milan, per Giroud si muove il Los Angeles FC: la situazione

Redazione CM

Il futuro di Olivier Giroud resta in bilico. Il contratto con il Milan scadrà al termine della stagione, il prossimo 30 giugno, e ancora non si sbloccano i discorsi per l'eventuale rinnovo. In questo contesto la MLS diventa una tentazione sempre più forte per l'esperto centravanti francese.



LOS ANGELES CALLING - Avevamo già raccontato nelle scorse settimane come l'ipotesi USA fosse una di quelle prese in considerazione da Giroud e di come diverse franchigie avessero già mosso i primi passi. Ora c'è chi prova lo scatto: come riportato da The Athletic, sono in fase avanzata i discorsi tra l'attaccante e Los Angeles FC, anche se l'accordo tra le parti non è imminente. Qualora fosse raggiunto, a Los Angeles Olivier ritroverebbe i connazionali Hugo Lloris e Denis Bouanga (Scarpa d'Oro della MLS 2023).



SITUAZIONE RINNOVO - LAFC tenta Giroud, che un mese fa rimandava i discorsi sul futuro. Il rinnovo resta un'opzione sul tavolo, l'amministratore delegato Giorgio Furlani aveva lasciato la porta aperta parlando in occasione della sfida con il Rennes nell'andata dei playoff di UEFA Europa League ("Oli è arrivato e ha firmato per due anni, poi ha prolungato per un altro anno perché aveva fatto molto bene. Forse è un po' presto, ma la porta è aperta se vuole restare"). Tuttavia nulla si è mosso e il discorso prolungamento non è entrato nel vivo.



LA STAGIONE DI GIROUD - Nel frattempo prosegue una stagione con numeri molto positivi per Giroud, nonostante i 37 anni e sia andato a segno solo una volta nelle ultime 6 partite (contro lo Slavia Praga, andata degli ottavi di Europa League): complessivamente, il francese è a quota 14 gol e 9 assist in 36 presenze in tutte le competizioni.