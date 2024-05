Porto e Marsiglia su De Zerbi ma la priorità è chiara: la situazione

ha ancora nel cuore quanto successo al fischio finale di Brighton-Manchester United: comincia a parlare ma poi si ferma, emozionato, di fronte a tutto il Falmer Stadium che gli chiede in coro di restare.È amore per un’idea di calcio, per una visione comune, per rendere possibile quello che sembra impossibile. Il tecnico bresciano non è ancora pronto per mettersi tutto alle spalle e per questo serviranno dei giorni.

Dietro la scelta condivisa con la proprietà di lasciare il Brighton non si cela alcun accordo con un’altra squadra. Ed è proprio questa anomalia a sorprendere considerando quanto fatto vedere da De Zerbi nelle ultime stagioni.nell’eventualità di una separazione con Sergio Conceição. Ma il tecnico brescianoche deve rivedere ì propri piani dopo aver trattato a lungo con Paulo Fonseca prima di constatare la sua preferenza per la soluzione Milan.

Paradosso. Il valzer delle panchine in serie A potrebbe non vedere tra i protagonisti uno degli interpreti migliori della nuova scuola italiana.Uno spiraglio potrebbe aprirsi con il Napoli nel casting che De Laurentiis sta portando avanti da qualche settimana. Uno scenario difficile ma non impossibile.