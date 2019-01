Milan e Juve, nessuna delle due lesina sulle reti: i campioni d'Italia, considerando tutte le competizioni, hanno una media gol di 1,88 marcature a partita, la squadra di Gattuso risponde con 1,53. L'opzione Over, che prevede una gara con almeno tre gol totali, è valutata 1,87. Quanto ai nomi dei possibili bomber, nelle fila dei bianconeri, segnare è un affare a due tra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, dati 2,00 e 3,00 per una rete, mentre nel Milan, nonostante le insistenti voci sull'addio con destinazione Chelsea, a condurre i giochi è Gonzalo Higuain offerto a 3,50. Lo segue a breve giro il suo compagno di reparto Patrick Cutrone, dato a 4,00. Il neoacquisto Lucas Paquetà potrebbe ripartire da titolare dopo il buon esordio in Coppa Italia contro la Sampdoria: la sua prima rete in rossonero pagherebbe 6,50.