Maldini è stato chiaro: "Il difensore in prestito o un acquisto per il futuro? Diepnde dal prezzo". Di fatto dipende dal fondo Elliott che sta valutando tutti i profili segnalatigli dagli uomini mercato del Milan fissando per ognuno di loro un tetto massimo di spesa. Maldini ha però aggiunto: "non aspettatevi acquisti milionari" segno che il budget per il colpo in difesa non può raggiungere i 40 milioni chiesti dal Lille per Botman.