Parola d’ordine: "ripartire". Dopo il largo turnover e la brutta sconfitta arrivata in Coppa Italia, ai supplementari contro il Torino, il Milan si prepara alla fondamentale trasferta di sabato al Via del Mare contro il Lecce (calcio d’inizio alle 18). Stefano Pioli ricomincia dai migliori e torna al solito 4-2-3-1 con i big in campo dall’inizio.



INDICAZIONI DELLA VIGILIA - Confermato Tatarusanu tra i pali, Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez andranno a comporre la linea difensiva nella trasferta salentina. In mezzo al campo il grande ballottaggio di giornata, con Vranckx e Pobega in corsa per una maglia da titolare insieme a Bennacer. Davanti ci sarà il totem Giroud, voglioso di ritrovare il gol in Serie A, supportato da Leao, Brahim Diaz (al momento in vantaggio su un non brillante De Ketelaere) e probabilmente da Saelemaekers, favorito su Messias per la corsia di destra. Per la panchina, Pioli ha annunciato recuperi importanti in conferenza stampa: "Origi e Kjaer ci sono, Rebic viene con noi perché lo possiamo recuperare per la Supercoppa. Abbiamo bisogno di tutti".



Di seguito il probabile schieramento rossonero:



Milan (4-2-3-1): Tatarusanu, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Vranckx, Bennacer, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Giroud.