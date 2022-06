Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport per il rinnovo di contratto di Paolo Maldini (e quindi anche di Massara) mancano soltanto dei dettagli tecnici e burocratici. Il dt riferirà soltanto a Gerry Cardinale e avrà un contratto triennale (o biennale con opzione). Quello che ancora va limato è sia il rapporto con Gazidis ed Elliott (che rimangono in società) sia l'autonomia di firma in sede di mercato ritenuti fondamentali dal dirigente.