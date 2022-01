Il Milan continua la sua ricerca sul mercato per trovare l'occasione giusta per rinforzare il reparto di difesa: negli ultimi giorni, riportano indiscrezioni di Milannews.it, sarebbe da registrare un contatto anche per Perr Schuurs, olandese classe '99 dell'Ajax, il cui prezzo si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro.