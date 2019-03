Un grande obiettivo e tante idee sul tavolo delle opportunità. Il Milan programma il proprio futuro e in vista della prossima stagione ha individuato un preciso settore del campo in cui sarà necessario intervenire sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso: le fasce offensive.



LEONARDO IN MISSIONE - Leonardo sta da tempo visionando e prendendo contatti con numerosi agenti e intermediari per valutare i profili economicamente più allettanti e i profili più adatti ai diktat di Elliott. Giovani, già formati e di grande prospettiva per poter ampliare sia il valore del brand rossonero che le possibilità di restare ai vertici. Per questo fanno rumore le parole di ieri di Yannick Ferreira Carrasco, già trattato in estate e che si è nuovamente proposto, ma fa più rumore, come riporta il Corriere dello Sport la missione degli scout rossoneri in occasione di Olanda-Germania.



IDEA GNABRY - Fra gli osservati speciali c'era anche il gioiellino Serge Gnabry andato in gol al 34' con un destro a giro imprendibile per Cillesen. Soffiato dall'Arsenal allo Stoccarda quando era giovanissimo, l'esterno offensivo in grado di giocare sia a sinistra che a destra che alle spalle delle punte è ora di proprietà del Bayern Monaco. Classe '95 rientra al 100% nel profilo stilato da Elliott e dall'ad Gazidis, ma ha un costo di almeno 50 milioni. Strapparlo ai bavaresi non sarà facile, ma in caso di partenza di uno fra Suso e Calhanoglu il club rossonero avrebbe ampio margine di manovra anche dal punto di vista economico.