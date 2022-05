Dopo tante coppe e supercoppe vinte con la Fiorentina (3 Coppe Italia consecutive e una Supercoppa Italiana), potrebbe arrivare una chiamata importante, sempre a livello di Primavera, per Alberto Aquilani. Si tratta del Milan, in cerca di una guida tecnica alla quale affidare i propri giovani nella prossima stagione dopo l'esonero di Giunti. Per il momento si parla solamente di idea, ma l'ex centrocampista rossonero piace per come sta facendo esprimere i ragazzi viola, soprattutto nelle gare che contano.