Aveva riposato in campionatoche non lo ha fatto rimpiangere all'esordio da titolare.Se ce ne fosse stato bisogno, lo ha dimostrato anche nella vittoria del Milan in Champions League contro la Dinamo Zagabria. Dopo un primo tempo senza brillare,Freddo, come quasi sempre dagli undici metri per chiudere definitivamente il match.Successi, timbrati dal centravanti francese che permettono al Milan di avere tutto nelle proprie mani per la qualificazione agli ottavi.Quando Giroud è arrivato a Milano, non tutti erano convinti dell'effettivo apporto che l'ex Arsenal avrebbe dato a questa squadra.Ecco perché il Milan, nonostante i 36 anni da poco compiuti e il contratto in scadenza a giugno, non vuole che l'avventura del francese a Milano finisca.. A meno di cambi di scena da qui ai prossimi mesi, Giroud sarà anche il prossimo anno a disposizione di Pioli.