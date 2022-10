Guardando il secondo tempo e il risultato finale contro la Dinamo si potrebbe pensare che erano scontati la vittoria del Milan a Zagabria e il secondo posto nel girone di Champions. Invece non è così. In Croazia ha perso niente po’ po’ di meno che il Chelsea e dopo la sconfitta di S. Siro per mano dei Blues il cammino europeo dei rossoneri sembrava compromesso. Per questa ragione il poker calato da Leao e compagni assume un significato particolare. Anche perchéQuella sicurezza esibita in Italia nell’ultimo triennio, finalmente si è vista anche fuori dai confini nazionali, seppur contro un avversario modesto.Nelle prime 4 uscite di Champions il Milan aveva segnato solo due gol (entrambi di Saelemakers) e dava l’impressione di poter essere addirittura eliminato dal girone, nonostante gli avversari fossero nettamente più scarsi di quelli dell’anno scorso. In realtà la qualificazione agli ottavi, che manca nella Milano rossonera dal lontanissimo 2013, non è ancora stata conquistata. Anzi.Ha fatto molto bene Pioli a mettere da subito in guardia i suoi giocatori e l’ambiente sul rischio di poter contare su due risultati utili nell’ultima partita del girone. E ha detto una cosa giustissima, di chi conosce molto bene la propria squadra e le fondamenta su cui è stata costruita. “Non sappiamo fare calcoli, dobbiamo vincere la partita”: ha spiegato il mister rossonero. E ha ragione.Per questa ragione contro il Salisburgo mercoledì prossimo sarà necessario sfoderare una prestazione ancora più convincente di quella di Zagabria, considerando anche la differenza del valore tecnico dell’avversario.che aveva evitato la sconfitta a S. Siro grazie a un risultato deciso a tavolino per una bottiglietta piovuta sul portiere austriaco. Il Milan aveva perso entrambe le partite contro l’Ajax, che poi si sarebbe laureato campione nella finale vinta proprio contro i rossoneri.. Il vantaggio stavolta, sarà giocare nella bolgia di S. Siro invece che a Vienna, come accadde nel 1994.Di scontato non c’è nulla, ma la squadra di Pioli sembra affidabile al punto giusto anche in ambito internazionale.La squadra dà l’impressione di star bene sia di testa sia di gambe, nonostante le numerose assenze pesanti. Anche le seconde linee, come Gabbia, riescono a brillare, illuminate da quello che ormai è il trascinatore indiscutibile del gruppo di Pioli, cioè Leao. Anche per i difensori della Dinamo il portoghese era davvero imprendibile.A proposito di valori economici, dobbiamo rilevare che l’unica nota dolente della serata di Champions è stata la prestazione di De Ketelaere, ancora una volta avulso dal gioco e troppo “molle” per essere quel giocatore a lungo inseguito da Maldini e Massara. L’appuntamento con il gol o con la prestazione che potrebbe sbloccarlo è stato nuovamente rinviato.