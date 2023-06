Youri Tielemans è una pista ampiamente percorribile per il Milan. Secondo quanto riportato da Sports Zone in Francia il centrocampista belga in uscita dal Leicester a parametro zero ha un'offerta da parte del Galatasaray che però non è in cima alle preferenze del giocatore che gradirebbe molto di più l'ipotesi rossonera. Più lontan, invece, la Roma.