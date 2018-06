Rocco Commisso, 68enne imprenditore di origini calabresi (con patrimonio di 4.5 miliardi di dollari), è in vantaggio nella corsa tutta americana con la famiglia Ricketts. La trattativa prosegue. Come riporta La Gazzetta dello Sport, fra le altre cose, occorre verificare le modalità di ingresso che concorderebberoe Commisso. L’idea originaria di Mister Li era trovare un socio di minoranza, magari destinato a salire nell’azionariato in tempi non eccessivamente brevi. Chi si è fatto avanti per il Milan, però, ha subito chiarito di volerlo fare per una quota di maggioranza. Lo scenario più verosimile sarebbe quello di una cessione delle quote di maggioranza da parte di Yonghong, ma restando nel capitale azionario.