Il talento dinon si discute, e aspettarlo è oggi un dovere per ilIl club su di lui ha investito tanto e non solo a livello economico, considerando che i 35 milioni di euro rappresentavano gran parte del budget estivo, ma anche dal punto di vista d'immagine perché ha rappresentato, nell'estate post-scudetto, il colpo che avrebbe dovuto sostituirecementando il ruolo di prima della classe per la stagione attualmente in corso. Fino ad oggi non è andata così e, con il passare dei giorni, appare sempre più evidente che,Per come intende il proprio gioco Stefano Pioli, il trequartista ha una triplice funzione.è quella, inevitabile,sia in termini di assistenza che di vicinanza con tagli interni all'area di rigore.è quella di, insieme alla prima punta, sul regista avversario.è quella del supporto alla linea dei centrocampisti in fase di ripiegamento, dato che questi ultimi, con una linea difensiva altissima pronta a scappare all'indietro, sono lasciati inevitabilmente più soli. Per questo, il trequartista di Pioli deve avere necessariamente attitudine al sacrificio, tanta corsa e zero paura, concedetemi il termine, nel lavorare nel traffico. Kessie, in questo senso era un maestro date le caratteristiche più da incursore che non da rifinitore.Analizzando le heatmap delle partite di De Ketelaere e in particolare quella con la(positivissima per i rossoneri) in cui è sceso in campo per 52 minuti, emerge senza mezzi termini la sua propensione non solo a non andare ad occupare la trequarti, ma anche quella a decentrarsi verso i lati del campo per ricercare spazi e libertà nelle giocate.È un dato che, in realtà, è endemico nella carrirera del belga perché, in sostanza, gioca più da seconda punta, o meglio da sottopunta che non da trequartista.li. Anzi, per come intende il gioco l'allenatore rossonero, con gli esterni a piedi invertiti chiamati a "pestare" il più possibile la linea laterale, (dialogando poi con i terzini in sovrapposizione per guadagnare l'interno)e creare pericoli in casi di ripartenza. Anche per questo il De Ketelaere di oggi sta facendo fatica in rossonero. Il Milan ha investito tanto su di lui, dovrà essere Pioli a trovare una nuova chiave per farlo rendere al meglio.