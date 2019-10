Tanti tifosi del Milan se lo sono chiesti perché durante la gestione di Marco Giampaolo, l'esterno croato è stato utilizzato pochissimo e il feeling è sembrato davvero non scattare tra i due.: preferiva un trequartista di ruolo, si aspettava un innesto di qualità come ultimo colpo di mercato e invece la dirigenza ha scelto Rebic perché giocatore completo, pronto, ancora giovane ma comunque di impatto.poco legato a elementi con quelle caratteristiche.- Rebic non ha alcun problema dentro o fuori dal campo, anzi. Il rapporto con i compagni è ottimo, chiaramente. Sarà Stefano Pioli a decidere, di certo Ante sa bene di aver pagato colpe non sue in questo primo mese e mezzo di Milan.che ha dato il via libera a prendere Rebic nell'ambito dell'operazione André Silva con entusiasmo. Si conta di risollevarlo, perchédi cui non è colpevole. Giampaolo aveva le sue idee, il Milan tutt'altre, Rebic aspetta. Adesso tocca a lui, ma l'acquisto non è bocciato dal club né messo in discussione.