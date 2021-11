7 gol, tanti rimpianti e una frenata che rischia di bruciare parecchio per ildichesubita dallae che nella giornata dipuò fare doppiamente rumore. Eppure proprio azzurri e nerazzurriche potrebbe rendere meno amaro il ko di Firenze. Quella del Milan, infatti, è, e andando indietro nella storia del nostro campionato, ci sono altrialla prima sconfitta stagionale a Firenze. ​a +3 sull'Inter con 7 vittorie, 6 pareggi e 0 sconfitte all'attivo. Maradona e compagni partirono malissimo subendo in 25 minuti due gol dalla Fiorentina di Bersellini firmati. La rete del 2-1 dinon scosse i suoi che alla fine capitolarono ancora per il 3-1 finale con il gol di Paoloche valse la prima sconfitta stagionale in campionato e il ritorno dell'Inter in vetta alla classifica a pari punti con gli Azzurri di Ottavio Bianchi.perché arrivò dopo un periodo di imbattibilità che durava da tutto il girone di andata. I nerazzurri di Trapattoni avevano all'attivo 12 vittorie e 4 pareggi ed erano in vetta alla classifica a +3 sul Napoli.esattamente come nella serata di eiri anche se allora gli ospiti partirono forte andando in vantaggio con il rigore dipareggiato e poi superato dai gol dicon una doppietta in due minuti riportò avanti l'Inter battuta però nel finale dalla doppietta diche regalò il successo ai viola per 4-3 e concesse al Napoli di riportarsi a -1 dalla vetta.Che cos'hanno però ulteriormente in comune queste due partite oltre al fatto che, come per il Milan, si trattava della prima sconfitta in Serie A nel corso della stagione?Perdere la prima stagionale a Firenze porta bene, lo dice la storia.