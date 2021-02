Pericolo giallorosso per il. Nel match clou della 24ª giornata, in programma all'Olimpico domenica sera, i rossoneri partono sfavoriti di fronte alla squadra di Fonseca, anche se il divario in quota non è ampio. Gli analisti danno l'«1» dellaa 2,38, mentre il «2» del Milan, che nelle ultime 5 uscite tra campionato ed Europa League ha vinto solo una volta, è offerto a 2,90. A 3,35 il pareggio, uscito all'andata con un 3-3 che influenza anche le previsioni sul Goal (1,50) che prevale nettamente sul No Goal (2,43). A sua volta l’Over (1,59) è più basso rispetto all’Under (2,21). Zlatan Ibrahimovic è terzo per reti segnate in stagione (14), dietro a Cristiano Ronaldo e Lukaku: il ritorno al gol, che manca dal 7 febbraio, è dato a 2,40, stessa quota di Borja Majoral.spera in un passo falso del Milan per allungare ulteriormente sui rossoneri dopo il netto 3-0 del derby. La squadra di Conte è a dir poco favorita domenica alle 15:00 contro il: l’«1» a San Siro è a 1,19. I nerazzurri in casa vincono da otto partite di fila e puntano al quinto successo consecutivo in campionato. Il Grifone è rinato con la cura Ballardini, ma i pronostici rimangono severi per i liguri, la cui impresa pagherebbe 14 volte la posta. Alta anche la quota del pari, a 6,80. Handanovic potrebbe mantenere la propria porta inviolata: il No Goal, a 1,63, è più basso del Goal, a 2,15.Anche laguarda alle milanesi con grande attenzione. La squadra di Pirlo dovrebbe espugnare il Bentegodi, domani sera, tanto che il segno «2» non supera 1,57. Tuttavia l’andata non sorrise ai bianconeri, fermati sul pareggio: un’altra «X» è offerta a 4,10, mentre la vittoria dei veneti è più alta, a 5,60. Cristiano Ronaldo è il più probabile primo marcatore della sfida di sabato sera secondo i betting analyst: il portoghese che sblocca la sfida pagherebbe 3,60 volte la posta giocata.Il derby campano, domenica pomeriggio, non dovrebbe riservare sorprese. Nonostante il ko in Europa League, il successo delsul Benevento è a 1,40. A 6,80 invece è proposta la vittoria a sorpresa degli uomini di Pippo Inzaghi. Fiducia anche a Lazio e Atalanta, date vittoriose rispettivamente a 2,06 e 1,70 sui campi di Bologna e Sampdoria.