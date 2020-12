Niente Genoa per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, infortunatosi lo scorso 22 novembre nella sfida contro il Napoli, oggi si è allenato ancora a parte, per questo motivo Pioli ha deciso di non rischiarlo. Domani non sarà a Marassi per il match contro gli uomini di Maran, nei prossimi giorni continuerà il suo percorso di recupero: l'obiettivo è rispondere presente contro il Sassuolo il 20 dicembre e contro la Lazio il 23 dicembre. Discorso analogo anche per il centrale danese Kjaer, che domani non sarà della partita.