Giovedì sera sarà un avversario, ma poteva vestire, nuovamente, la maglia rossonera del Milan. Andrea Petagna vuole salvare la Spal e proverà a fare male al club in cui è cresciuto, come già fatto in passato, ma in estate c'è stata la possibilità di tornare a 'casa'. Sì, perché Spal e Milan ne hanno parlato nei caldi mesi estivi, con Maldini e Boban alla ricerca di un centravanti: Petagna aveva aperto la porta ai rossoneri, che alla fine hanno però fatto altre scelte. Ora saranno avversari. E a gennaio?